Un incendio è divampato in un appartamento in via Del Cigno nel quartiere Falsomiele a Palermo. Le fiamme sono partite da un’abitazione al secondo piano. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco.

Il palazzo è stato evacuato. Pare che il rogo sia divampato per un corto circuito dal frigorifero.

Lavanderia in fiamme a Palermo

Lavanderia in fiamme questa notte in via Montuoro a Palermo. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per spegnere le fiamme.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 4, e i pompieri intervenuti sono riusciti a aprire un varco nella saracinesca e scongiurare che le fiamme si propagassero anche ai piani superiori. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica.

Sono intervenuti i carabinieri che indagano. Da una prima ispezione pare che l’incendio sia di natura dolosa. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

L’incendio a Catania

I vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti ieri per spegnere l’incendio di un autobus di autolinee private sul quale viaggiavano turisti. L’incendio si è sviluppato mentre il bus transitava in via Battello a Catania all’altezza del civico 34.

Il conducente accortosi del fumo che fuoriusciva dalla parte anteriore del mezzo si è fermato ed ha fatto scendere i turisti, rimasti tutti illesi, che si trovavano a bordo e li ha messi al sicuro facendoli allontanare dal mezzo che cominciava ad essere avvolto dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del Fuoco ha scongiurato anche che venissero coinvolte nell’incendio alcune autovetture che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze.

Bus a fuoco a Palermo

Stavano per immettersi in uno dei bypass di via Ernesto Basile per cambiare senso di marcia e dirigersi verso corso Tukory quando hanno iniziato a sentire puzza di bruciato. Poi le fiamme. Paura questo pomeriggio a pochi passi dalla cittadella universitaria dove sono intervenuti i vigili del fuoco per un incendio che ha interessato un autobus Amat della linea 389.

L’autista dell’Amat, non appena si è reso conto di ciò che stava accadendo, ha invitato tutti a mantenere la calma e a scendere rapidamente dal mezzo. Una volta allontanati i passeggeri ha preso e azionato l’estintore in dotazione sul mezzo riuscendo a circoscrivere le fiamme prima dell’arrivo delle squadre antincendio che hanno concluso il lavoro mettendo in sicurezza l’area.