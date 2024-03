Squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate la scorsa notte per spegnere un incidendo divampato in un appartamento in via Montesanto al civico 33 a Palermo.







Il rogo è partito da un’abitazione al secondo piano. Nel corso del rogo si è sprigionata una intensa coltre di fumo. L’intero immobile è stato evacuato. I residenti sono stati affidati alle cure del personale 118 intervenuto. Sono intervenute diverse volanti della polizia. I tecnici dei pompieri stanno accertando le cause del rogo.