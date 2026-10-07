Un incendio è divampato in un centro di raccolta rifiuti, nella zona dei valloni tra Casteldaccia e Santa Flavia. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Momenti di apprensione tra i residenti per la densa colonna di fumo prodotta dalla combustione del materiale accatastato nell’azienda,

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo e la tipologia dei materiali coinvolti. Le indagini sono condotte dai carabinieri.