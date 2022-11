Un incendio è divampato in un appartamento a Cefalù (Pa) in via XXV novembre. Le fiamme si sono sprigionate dalla cucina dell’abitazione al primo piano.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di limitare i danni e spegnere le fiamme. L’intesa casa è stata avvolta dal fumo. Adesso i tecnici stanno valutando l’entità dei danni e l’agibilità dell’abitazione.

Nella zona delle operazioni di spegnimento è arrivato anche il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello.

Incendio in un appartamento in via Oreto

Un incendio è divampato a Palermo in un appartamento in via Oreto. A innescare le fiamme, pare, una bici elettrica messa in carica che avrebbe provocato un cortocircuito.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e due ambulanze. A chiamare il centralino del 115 e lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti visto le fiamme uscire dal balcone.

In poco tempo il palazzo è stato invaso dal fumo che usciva da un appartamento al primo piano. Le squadre antincendio hanno raggiunto l’abitazione con una squadra e i vigili del fuoco sono riusciti a domare il principio d’incendio prima che le fiamme potessero propagarsi.

Non si registrano feriti. Accertamenti in corso per constatare l’entità dei danni e verificare l’agibilità dell’appartamento.