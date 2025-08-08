Un incendio i si è verificato un Incendio di abitazione in un edificio a tre elevazioni fuori terra a Mazara del Vallo in via XXIV Maggio .

L’incendio ha interessato l’appartamento dell’ultimo piano.

Le alte temperature hanno compromesso la copertura, il lucernaio i locali sottostanti ,gli impianti elettrici e idraulici a servizio dell’immobile.

In via precauzionale e a tutela della pubblica e privata incolumità e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sono state evacuate quattro persone.

Sul posto la squadra del locale distaccamento e il funzionario responsabile del servizio di guardia.

Nessuna persona che occupava l’edificio è rimasta coinvolta nel l’incendio.