Un incendio è divampato in un appartamento in piazza Europa a Palermo. Il rogo sarebbe partito da un forno elettrico nell’appartamento che si trova al quinto piano di un edificio, dove i vigili del fuoco hanno soccorso una donna di 70 anni. Evacuato anche l’appartamento al piano superiore nel quale c’era un’altra donna rimasta lievemente intossicata. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale ei carabinieri.

Dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti, sono state inviate tre squadre che in poco tempo hanno raggiunto l’obiettivo e l’appartamento. Il primo passo è stato quello di portare al sicuro la settantenne che, quando è scoppiato il rogo, si trovava in casa da sola. Nel giro di un’ora i pompieri sono riusciti a domare le fiamme evitando così che potessero propagarsi ulteriormente.

Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo per verificare eventuali problemi relativi all’agibilità dell’appartamento. I principali danni dovuti al rogo sono stati registrati nella zona della cucina, laddove si trovava il forno elettrico andato in cortocircuito. Nessuna apprensione per la donna che vive al sesto piano, affidata temporaneamente ai sanitari del 118.