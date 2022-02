Palermo rogo in un appartamento

Un incendio è divampato in un’abitazione in via Villagrazia a Palermo. In una palazzina in un appartamento al secondo piano le fiamme sono partite dalla cucina.

Pare che il rogo sia partito dalla macchina del gas mentre si stava preparando il pranzo. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento e spegnere le fiamme. L’appartamento è stato danneggiato.

Si sta valutando se sia ancora agibile. Grazie all’intervento dei pompieri non ci sono feriti. La palazzina è stata evacuata per consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza.