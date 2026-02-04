Un incendio la scorsa notte è divampato in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica a Campofelice di Roccella (Palermo), contrada Pista vecchia, in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello.

Per spegnere le fiamme sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per riuscire a spegnere il rogo che ha avvolto delle rotoballe che si trovano in una superficie di diverse migliaia di metri quadri.

Le operazioni sono ancora in corso e sul posto sono presenti circa 20 unità e 10 mezzi dei pompieri. A supporto delle squadre, il comune di Campofelice ha messo a disposizione una botte per il rifornimento idrico.

Non ci sono feriti. Le cause sono in fase di accertamento. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri che indagano.

A causa dell’incendio la statale 113 “Settentrionale Sicula” è chiusa in entrambe le direzioni dal km 205,600 al km 207,800, a Campofelice di Roccella (PA) Le deviazioni avvengono sulla A19.

