Incendio in un magazzino alle spalle di via Roma a Palermo. Si è alzata un’intensa coltre di fumo che è fuoriuscita anche da un locale che si trova nella via principale di fronte al palazzo delle Poste.

Sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e sono arrivate diverse volanti di polizia. Le stradine laterali sono chiuse per consentire alle squadre di soccorso di intervenire in sicurezza. Le fiamme sono circoscritte ma non del tutto domate.