Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato la scorsa notte in un maneggio di Borgo Parrini a Partinico, distruggendo il fienile utilizzato dalla scuola di equitazione dell’associazione Asd Campestro.

Le fiamme sono divampate intorno alle 4 del mattino e solo questa mattina i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere gli ultimi focolai. Fortunatamente non si sono registrati danni alle strutture né ai cavalli custoditi nei box vicini.

Il rogo ha interessato il fieno accatastato all’interno di una struttura precaria, proprio accanto ai box che ospitano gli animali. Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerata la rapidità con cui le fiamme si sono propagate e la grande quantità di materiale altamente infiammabile presente nell’area. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha lavorato per diverse ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’intera zona. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alla mattinata, quando sono stati eliminati anche gli ultimi focolai rimasti attivi tra le balle di fieno.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. I pompieri stanno cercando di capire cosa possa aver innescato il rogo. Non si esclude alcuna ipotesi. Intanto il titolare, Piero Caruso, svela la causa del rogo: “Si è trattato di un corto circuito – asserisce -, tutto è scaturito da un mal funzionamento di una presa posizionata nelle vicinanze delle balle di fieno. Fortunatamente l’allarme è scattato grazie alle termo camere installate all’interno del maneggio che hanno subito segnalato il pericolo. I danni sono stati quindi contenuti, l’attività prosegue regolarmente». Il maneggio, gestito dall’associazione sportiva dilettantistica Asd Campestro, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di equitazione della zona. Nell’area è attiva una scuola di equitazione che organizza corsi per principianti ed esperti, oltre ad attività di trekking a cavallo nei dintorni. La struttura offre anche un servizio di pensione per cavalli.

Resta ora da attendere le conferme delle cause dell’incendio da parte dei pompieri di Partinico che effettueranno l’ispezione dopo aver domato del tutto il rogo.