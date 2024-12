Un incendio è divampato in un panificio in via Terrasanta a Palermo. Il locale, chiuso al pubblico in occasione della festività di Santo Stefano, è stato avvolto dalle fiamme, sprigionatesi nel laboratorio.

A chiamare i vigili del fuoco sono stati i residenti che hanno visto il fumo nero che usciva dalla saracinesca. I pompieri hanno spento le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ai locali adiacenti o alle abitazioni sovrastanti.

Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso e per accertare l’origine dell’incendio. L’ipotesi più accreditata è un cortocircuito scaturito da un possibile guasto ad uno degli impianti del laboratorio.

I vigili del fuoco hanno effettuato anche un altro intervento oggi pomeriggio per una fuga di gas in via Montepellegrino. Fortunatamente, anche in questa circostanza, tutto si è risolto senza danni a persone.

Incendio in appartamento, un intossicato nel Palermitano

Un incendio è divampato oggi pomeriggio in un’abitazione a Montelepre (Palermo) al primo piano di piazza Regina Elena. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il rogo ha danneggiato l’appartamento.

Dentro si trovavano una famiglia, composta da padre, madre e tre figli. Solo l’uomo è rimasto lievemente intossicato, ma sembra comunque senza gravi conseguenze. Per precauzione è stato trasportato all’ospedale Civico di Partinico.







Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare l’incendio che ha avvolto buona parte della casa che da via della Torre a Montelepre.

Si ipotizza che l’incendio possa essere stato causato da un corto circuito elettrico o dal malfunzionamento di una stufa a gas. I vigili del fuoco sono ancora nel luogo dell’incendio per la bonifica. Sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri e la polizia municipale.

Quattro auto in fiamme a Palermo

Un incendio ha danneggiato quattro auto parcheggiate in via Gian Giacomo Adria a Palermo, strada tra via Filippo Parlatore e via Serradifalco. L’incendio è probabilmente doloso.

Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e scongiurare che altre vetture parcheggiate si potessero danneggiare. Sono in corso le indagini.

Le squadre di soccorso sono intervenute ancora per alcuni interventi per il maltempo che questi giorni di Natale ha sferzato il capoluogo e la provincia. Ancora interventi su alberi pericolanti e cornicioni a rischio crollo.