Un vasto incendio è divampato in una falegnameria a Villabate. Pare che la struttura si trova nei pressi di una piscina sia abbandonata.

Il fumo ha avvolto l’intera zona.

Sono impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco per cercare di circoscrivere l’incendio ed evitare che si possa propagare a costruzioni che si trovano non distante.

Due incendi sono divampati oggi in provincia di Palermo e hanno visto impegnati gli uomini della forestale e i vigili del fuoco. Il primo rogo dove sono intervenuti anche due elicotteri ha distrutto diversi ettari a bosco Balata a Borgetto (Pa). Le fiamme sono andate avanti per tutto il giorno.

Il secondo a Monte San Calogero nella zona di Termini Imerese. Anche in questo caso le fiamme appiccate in diversi punti hanno divorato diversi ettari di bosco e macchia mediterranea. I forestali stanno indagando per risalire a chi ha appiccato le fiamme.

Anche ieri Forestali, vigili del fuoco erano stati impegnati insieme a due canadair e due elicotteri per spegnere diversi incendi divampati nella zona di Belmonte Mezzagno, Misilmeri e Gibilrossa.

Tutti roghi che hanno minacciato le abitazioni e che sono stati appiccati quasi contemporaneamente in diversi punti mettendo a dura prova il lavoro delle squadre antincendio. Solo nel tardo pomeriggio le fiamme sono finalmente sotto controllo. Tanta la paura nei residenti.

Un altro incendio divampato a Monte Giancaldo a Bagheria, spento di mattina, ha ripreso forza di nuovo nel pomeriggio tanto che sono stati dirottate lì parte delle squadre antincendio impegnate nel territorio di Belmonte Mezzagno. Sono in corso da parte della forestale indagini per cercare di risalire a chi ha appiccato gli incendi in provincia di Palermo.