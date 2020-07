Lo sbarco è avvenuto a Roccella Jonica

Ieri, sabato 11 luglio, sono sbarcati a Roccella Jonica 70 migranti, di cui 28 sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta del risultato dei primi tamponi effettuati poche ore dopo il loro arrivo all’ospedale di Reggio Calabria.

I migranti – tutti hanno sostenuto di essere originari del Pakistan – sono stati smistati in centri di accoglienza della zona e posti in isolamento. Del gruppo fanno parte 48 adulti e 20 minori non accompagnati, 5 dei quali risultati contagiati. Da sottolineare, comunque, che dalle visite effettuate dai medici è risultato che tutti i casi di positività sono asintomatici.

I naufraghi sono stati avvistati nel primo pomeriggio di ieri su un’imbarcazione al largo della costa ionica e fatti sbarcare con l’aiuto della Croce Rossa.

Tredici migranti sono stati trasferiti nel Cosentino e alcuni cittadini hanno protestato sulla SS 18 ad Amantea, bloccando il traffico. C’è chi si è sdraiato a terra, chiedendo sia sicurezza che il trasferimento dei migranti in un altro centro.

Si è appreso, infine, che la task force dell’ASP di Cosenza ha avviato i protocolli e sta gestendo in loco il focolaio dei migranti. Saranno visitati dall’equipe medica e poi tamponati di nuovo.