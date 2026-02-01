Anche il nucleo Nbcr

Un incendio questo pomeriggio ha danneggiato una palestra che si trova in una tensostruttura in via Alfredo e Antonio Di Dio ad angolo con via Salvatore Puglisi nella zona di via Sampolo a Palermo.

Sono intervenute diverse squadre dei pompieri per spegnere le fiamme che hanno provocato danni agli attrezzi e alla struttura. Non ci sono feriti. Si è alzata in cielo una nube nera visibile da diverse zone della città.

Per questo motivo stanno intervenendo i vigili del fuoco del nucleo Nbcr per verificare la qualità dell’aria attorno all’impianto sportivo.