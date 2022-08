Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti nella notte per un incendio divampato a Cerda (Pa) in via Paolo Borsellino in un’abitazione a tre piani.

Sono stati messi in salvo i residenti. Il rogo ha danneggiato una parte dell’immobile. Pare che le fiamme siano partite da un corto circuito.

Non si registrano feriti.

Incendio di un capannone a Bagheria

Un incendio è divampato a Bagheria in un capannone lungo la statale 113. Le fiamme hanno divorato legna e suppellettili che si trovavano all’interno. Il rogo è divampato nella notte e ha visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per evitare che si danneggiasse la struttura.

Non si conoscono le cause del rogo. Indagano i carabinieri.