Un incendio è divampato in un appartamento al decimo piano. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti alle 10.30 di oggi per spegnere l’incendio divampato all’interno di un’abitazione di via Scobar, in un palazzo all’angolo con viale Regione Siciliana.

Alcuni testimoni riferiscono di aver visto colare acqua dal balcone.

“Chi vive lì forse ha aperto l’acqua per cercare di spegnere il fuoco e poi è scappato”, spiegano.