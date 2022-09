Intervento di vigili del fuoco e forestali

Un incendio fuori controllo è divampato nel territorio di Misilmeri in contrada Frattina. Le fiamme alte sono visibili anche da Palermo.

Stanno intervenendo quattro canadair e un elicottero. È stato richiesto l’invio di altri canadair. Sono impegnati i forestali e i vigili del fuoco.

L’incendio non è stato ancora circoscritto. E stanno per essere inviati altri canadair da Lamezia Terme.

Ipotesi incendio doloso

Il rogo andrà avanti tutta la notte. Il vasto incendio alimentato dal vento è partito da più punti e sta divorando un polmone verde demaniale di diversi ettari. L’ipotesi che le fiamme, come è accaduto in questi casi, sia stato appiccato volontariamente per distruggere un’area verde.

Stanno andando in fiamme i boschi del Gulino e Raffe nel territorio di Misilmeri. Fiamme che sono divampate in diversi punti e in poco tempo grazie al vento hanno distrutto ettari di bosco demaniale. Le fiamme sono arrivate anche in territorio di Belmonte Mezzagno. Montano le polemiche. Secondo i residenti nella zona non si sarebbero fatte le giuste manutenzioni e non vi erano i viali parafuochi che avrebbero limitato i danni.

Brucia anche Pianetto

Un altro incendio è divampato in località Pianetto a Santa Cristina Gela. Anche qui sono impegnati i vigili del fuoco e i forestali a protezione delle abitazioni e delle aziende.

Gli altri incendi nel palermitano

Sono stati trenta gli incendi in provincia di Palermo in cui sono intervenuti i vigili del fuoco e i forestali. Le squadre di soccorso sono intervenuti a Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi, Lercara Friddi, Chiusa Sclafani, Partinico e Montelepre, lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo. Incendi anche a Palermo nella zona del fiume Oreto e incendi di spazzatura allo Zen.

La protezione civile aveva lanciato un allerta arancione per la giornata di oggi. Una giornata molto calda nella quale il rischio incendi era molto elevato. Le previsioni sono state rispettate.