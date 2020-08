Incendio nel parco archeologico Himera, il fumo arriva fino all’autostrada disagi per gli automobilisti

Referendum costituzionale, il comitato giuristi siciliani per il NO raccoglie adesioni

Il 3 settembre si terrà a Palermo l’Assemblea organizzativa per la programmazione delle iniziative che si terranno nei prossimi mesi, che sarà seguita da incontri pubblici nelle altre Città per illustrare ai cittadini siciliani le ragioni del NO alla revisione costituzionale....