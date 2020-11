Un incendio è divampato in un impianto di riciclaggio e smaltimento rifiuti. I vigili del fuoco sono intervenuti nell’Oasi ecologica di Santa Flavia per domare le fiamme divampate nella struttura che si trova all’angolo tra via Giovanni Gentile e la strada provinciale 88.

Stando alle prime informazioni l’incendio sarebbe scoppiato nella zona in cui vengono lavorati e smistati i rifiuti da riciclare.

Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente,.

Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia e i carabinieri e i sanitari del 118.