Un incendio è divampato in tarda mattinata nella montagna di Pizzo Sella a Palermo. Sono impegnate cinque squadre dei vigili del fuoco che hanno notevoli difficoltà vista la presenza del vento che sta creando non pochi problemi.

Le fiamme hanno minacciato anche alcune ville. Si sta valutando se inviare i canadair.

Il rogo è divampato nella zona di via Spina Santa. Alcune abitazioni sono state evacuate. Oltre ai vigili del fuoco stanno operando anche i sanitari del 118 per assistere i residenti, i forestali e gli agenti di polizia. L’intervento è reso difficile anche dal vento che soffia molto forte. Non è ancora chiaro se verrà inviato nella zona un canadair.