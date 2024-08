In fiamme un locale tecnico dove c’è un gruppo di continuità alimentato a batterie all’ospedale Policlinico a Palermo. Le alte temperature hanno provocato un surriscaldamento del locale che è andato in fiamme.

Interviene il nucleo Nbcr

C’è molto fumo e sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco con i tecnici del nucleo Nbcr per testare la qualità dell’aria. Le squadre sono impegnare per spegnere l’incendio. Poi si dovrà verificare se questo rogo avrà impatto nei reparti dell’ospedale.

Incendio subito domato

“A causa delle alte temperature le batterie del gruppo di continuità ubicate nel tunnel sotto l’area verde del Policlinico si sono surriscaldate – dice il Policlinico -. La squadra interna antincendio, sempre allerta in questi giorni di elevate temperature, è subito intervenuta con prontezza e professionalità. La situazione è stata rapidamente posta sotto controllo grazie anche all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. L’incendio è stato subito domato senza che si propagasse ad altre aree dell’edificio. La Direzione ha, comunque, disposto un’indagine interna per comprendere le cause esatte del surriscaldamento delle batterie e per assicurarsi che episodi del genere non si ripetano in futuro e ha già avviato una revisione completa dei sistemi di alimentazione e sicurezza dell’ospedale”.

L’incendio all’ISMETT

Nei giorni scorsi intervento dei vigili del fuoco all’ospedale Ismett di Palermo. Un guasto elettrico all’impianto di aria condizionata e dei frigoriferi ha provocato del fumo che si è sprigionato nella in un cavedio della struttura senza interessare i reparti dove sono ricoverati i pazienti. La linea è stata isolata dagli elettricisti dell’azienda sanitaria. Sta intervenendo una ditta specializzata per riparare il guasto che ha messo fuori uso l’impianto di trattamento dell’aria. Guasto provocato ad alcuni conduttori ad alto amperaggio che si trovano al terzo piano dell’ospedale.

E a Palermo bruciano i rifiuti

Nuova notte di incendi rifiuti a Palermo. La raccolta della spazzatura è ripresa anche se la situazione in discarica è preoccupante con i piazzali pieni di immondizia. Così il conferimento nell’impianto procede a rilento e i rifiuti in alcune zone restano per strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi appiccati in via maresciallo Pecori Giraldi allo Sperone, in via del Vespro nella zona del Policlinico, in via Ustica nella zona di via Perpignano e in viale Piazza Armerina a Borgo Nuovo.