Nuova notte di interventi per gli incendi rifiuti a Palermo. Da Pasqua ad oggi ci sono stati interventi dei vigili del fuoco per spegnere i roghi appiccati alle cataste di spazzatura che si sono formate nei pressi dei cassonetti soprattutto nelle zone periferiche dove basta lo stop di due giorni della raccolta per formare accumuli di spazzatura che difficilmente si recuperano. Così le squadre antincendio sono tornate di nuovo in via Maione da Bari a Brancaccio e nella zona dello Zen 2 dove i pompieri sono stati impegnati a spegnere diversi roghi in via Senocrate da Agrigento. Roghi anche in provincia a Bagheria nella strada provinciale 87.

Incendi senza sosta

Sono ormai giorni che in città divampano i roghi di immondizia, nelle ultime notti sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi appiccati alle cataste di rifiuti. I roghi sono stati appiccati in via Filippo Paladini, in via Lentini, via Alia. Roghi anche a Brancaccio in via Maione da Bari. Le fiamme sono state spente anche in diverse vie dello Zen 2, in Corso dei Mille, in piazza Achille Grandi a Brancaccio e via Cortigiani nel quartiere Zisa. Tre giorni fa le squadre antincendio sono state impegnate in via Barisano da Trani, in via Fratelli Biglia, in via Fausto Coppi allo Zen, via Leonardo Ruggeri, in via Messina Marine, e in piazza Kalsa. Roghi anche in provincia sulla strada provinciale 20 per Monreale.

Due denunce a Catania

I carabinieri forestali di Catania hanno denunciato due giovani catanesi di 21 e 23 anni, responsabili di aver accumulato materiale di risulta e di avergli appiccato fuoco, causando un vasto incendio. Dopo aver scaricato grandi quantità di rifiuti da imballaggi, quali plastiche, cartoni e polistirolo, i due hanno appiccato il fuoco causando un rogo, che a causa del vento ha assunto dimensioni sempre più imponenti. A seguito della visualizzazione dell’episodio, avvenuta praticamente in diretta, i carabinieri hanno richiesto l’intervento di una squadra del Comando Provinciale dei vigili del fuoco, che giunti sul posto hanno domato le fiamme fino ad estinguere l’incendio. I due sono stati identificati e denunciati.