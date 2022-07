Sul posto i vigili del fuoco

Un incendio di grosse proporzioni si è sviluppato nell’area di via Perpignano, a Palermo. Il rogo è scoppiato subito dopo l’ora di pranzo, intorno alle 14.00. Secondo quanto raccontato da alcuni residenti, le fiamme sarebbero partite da alcune sterpaglie presenti fra via Perpignano e un limitrofo terreno privato. Da lì poi il fuoco si sarebbe spostato nell’area di un ex capannone di un’industria tessile, finendo per investirne diverse parti.

Fiamme che hanno raggiunto una decina di metri di altezza, sovrastate ad un’enorme coltre di fumo nero che si è diffusa in aria. Fatto che ha destato non poca preoccupazione fra i residenti della zona, i primi ad aver ripreso le immagini dell’incendio e ad aver allertato di conseguenza i soccorsi. Sul posto sono così giunti tre squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate da due autobotti in appoggio. Il personale del 115 si sta impegnando per domare l’incendio nel più breve tempo possibile. In appoggio è arrivato anche il personale della polizia municipale, per regolare la viabilità in zona.