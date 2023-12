Sul posto anche i mezzi di soccorso del 118

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio in un’abitazione di via Gustavo Roccella, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia di Palermo. Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi dei vigili del fuoco e del personale di soccorso del 118. Ignote ancora le cause del rogo.

Incendio al Villaggio Santa Rosalia

Secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 16.30 in un appartamento del piano terra del civico 189. Dalla casa infatti si sarebbe propagato del fumo causato dalla combustione all’interno dell’edificio. Limitazioni sotto il profilo della viabilità. La strada risulta parzialmente chiusa al traffico, delimitata dal classico nastro bicolore. Almeno per il momento, non risultano esserci feriti, anche se si è reso necessario il soccorso del personale del 118 ad alcune persone rimaste intossicate dal fumo.

Notizia in aggiornamento