Le indagini dell'ufficio di Palermo della procura europea

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza del gip su richiesta della procura europea (Eppo) con cui è stato disposto il sequestro di circa 140.000 euro, anche per equivalente, nei confronti di Salvatore D’Urso, attuatore piano potenziamento rete ospedaliera, accusato di peculato che durante il periodo Covid si sarebbe autoliquidato incentivi, che secondo le indagini, non gli sarebbero spettate.

Le indagini condotte dal nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno riguardato la gestione dei fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti allo Stato Italiano e legati al piano di potenziamento della rete ospedaliera per la Regione Siciliana nello specifico contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

D’Urso tra il 2021 e 2022 ricopriva un ruolo apicale nella gestione dei fondi e si sarebbe autoliquidato somme di denaro non spettanti, giustificati come retribuzione accessoria del personale inquadrato nel piano di potenziamento, in assenza di qualsivoglia legittimazione normativa.

Pertanto, il gip di Palermo ha emesso il richiamato provvedimento ablativo avente ad oggetto gli indebiti compensi autoliquidati, quali profitto del reato di peculato, ammontanti a circa 140.000 euro.

L’odierna operazione di servizio testimonia la stretta sinergia operativa tra la Procura Europea e la Guardia di Finanza a tutela degli interessi economico – finanziari dell’Unione Europea, nella consapevolezza che l’illecita apprensione di risorse destinate agli investimenti frena lo sviluppo del Paese.

La replica dell’ingegnere Salvatore D’Urso

“Per incarico del presidente Musumeci ho esercitato il ruolo di soggetto attuatore con tutte le responsabilità amministrative che ciò ha comportato in maniera perfettamente gratuita. (Analoghi ruoli sono remunerati 100.000 mila euro l’anno). Ho inoltre esercitato il ruolo di responsabile unico del procedimento percependo esattamente la medesima remunerazione che avrebbe avuto chiunque altro lo avesse fatto. Ho affermato sin dal primo momento che l’ufficio Speciale, costituito con ordinanza del presidente della regione, non è fra quelli indicati dalla legge che esclude la remunerazione dei pensionati della pubblica amministrazione nell’esercizio del ruolo di responsabile unico del procedimento.

Ovviamente ho piena fiducia della giustizia e aspetto con serenità l’evolversi del procedimento. Ribadisco che nessuna regione in Italia ha conseguito i risultati della regione siciliana che nel gennaio del 2022, ad appena un anni dalla promulgazione della norma, richiedeva l’80% del finanziamento statale ed aveva progettati e finanziati tutti gli interventi residui. La lievitazione dei costi è esclusivamente dovuta all’enorme ritardo che si accumulato dal gennaio del 22 ad oggi, pari ad oltre il 60%”. Lo dice l’ingegnere Salvatore D’Urso.