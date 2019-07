Verdiana Mineo parteciperà alla Western European Cup

Ancora successi per gli atleti della Palestra Popolare Palermo, che conquistano il podio a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. Ieri, domenica 28 luglio 2019, si è svolto infatti nella cittadina dell’entroterra palermitano il “VII Memorial Stefano Plescia”, manifestazione sportiva in ricordo di un abitante del paese molto legato al mondo dello sport, scomparso prematuramente. All’interno della manifestazione ha avuto luogo un torneo di panca piana e stacco da terra, organizzato dall’associazione sportiva “Sicilia Powerlifting”, durante il quale si sono confrontati atleti provenienti da tutta la regione nelle prove di forza massimale con bilanciere.

Per la Palestra Popolare Palermo hanno gareggiato cinque atleti. Verdiana Mineo, palermitana, ha gareggiato nella distensione su panca piana, vincendo l’oro di categoria con 80 kg sollevati al peso corporeo di 71,6 kg. La belmontese Elena Pitti, junior -47, giovane promessa di questa disciplina, che già dalle prime competizioni lascia presagire un futuro sportivo d’eccellenza, ha vinto il primo posto di categoria nello stacco da terra, con un’alzata di 105 kg. Primo posto poi anche per Rosaria Rasa, senior -57 kg, con un’alzata di 110 kg. Andrea Di Matteo, altofontino senior -74 kg, allenatore della squadra, ha sollevato 235 kg nello stacco da terra, aggiudicandosi la medaglia d’oro e l’assoluto di specialità per l’alzata più forte di tutta la gara. Ottima prova anche per Davide Minà, esordiente palermitano -93 kg, che ha sollevato 85 kg nella panca piana per il terzo posto, e 145 kg nello stacco da terra, che gli sono valsi l’argento.

“Alla Palestra Popolare Palermo – dice Verdiana Mineo – abbiamo iniziato a praticare, studiare, insegnare e competere nel Powerlifting da poco più di tre anni grazie all’ingresso nella nostra realtà di Andrea Di Matteo. La nostra realtà sportiva che fino a quel momento si era occupata esclusivamente di pugilato e di sport da combattimento si è aperta ad un mondo nuovo ma con lo stesso imprinting, e con la stessa concezione dello sport e della formazione sportiva. In questo breve periodo la nostra realtà ha avuto una crescita rapidissima e solida, siamo partiti da piccole gare locali per arrivare a competizioni di respiro internazionale”.

A settembre Verdiana Mineo parteciperà alla Western European Cup, prestigiosa competizione internazionale della European Powerlifting Federation – “confermando che, come sempre abbiamo sostenuto, l’approccio scientifico, metodico, disciplinato, di qualità nella formazione sportiva paga, prima o poi paga, sempre”.

“La nostra squadra – continua l’altreta – ha dimostrato una grande crescita in questa stagione sportiva, con cinque medaglie vinte ai Campionati italiani di Powerlifting. Continuiamo a partecipare e a credere nell’importanza degli eventi agonistici siciliani perché crediamo che ogni sport cresca dal basso, ed è solo dalla propagazione capillare di ogni disciplina sportiva sul territorio che si raggiungono le eccellenze. Come sempre è la base che conta, una base estesa garantisce solidità e stabilità al vertice della disciplina”, dichiara Andrea Di Matteo, allenatore e tecnico della squadra. Partecipare al Memorial Stefano Plescia, nato per ricordare un giovane atleta di Piana degli Albanesi, che nonostante la malattia si è dedicato allo sport fino all’ultimo, per noi significa rimarcare un messaggio di costanza, impegno e dedizione”.