Pararowing, 16 podi agli Special Olypics – Play the Games

Sedici medaglie per la Canottieri Telimar agli Special Olympics – Play the Games che si sono svolti a Napoli.

Nelle acque partenopee sono arrivati 16 podi con 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi.

Il gruppo palermitano formato da 7 atleti e allenato da Ionut Brinza e Yunieldis Martinez Sourt si è distinto sia in acqua che al remoergometro, con il tifo delle famiglie a farsi sentire nella baia di Posillipo, che ha ospitato la manifestazione.

Dalle gare di sabato sono arrivati su doppio canoe, in equipaggio insieme ad un allenatore, gli ori di Valeria Galioto e Alessandro Aiello, gli argenti di Nicolò Fiorentino, Fabio Leto e Riccardo Venturella, i bronzi di Andrea Santoro e Luca Mammana.

Domenica, invece, si sono disputate le gare indoor. Nelle prove individuali da 1’, vittoria per Aiello e Galioto, piazza d’onore per Venturella e Leto. Sul podio anche Santoro, Mammana e Fiorentino.

Le altre due medaglie sono arrivate dalla staffetta di 4’: oro per Venturella, Aiello, Fiorentino, Martinez; bronzo per Leto, Mammana, Santoro, Brinza.

Gaetani Liseo con la Nazionale in Umbria

Nessuna medaglia, ma un enorme bagaglio di esperienza in più, invece, per Emanuele Gaetani Liseo, impegnato con la Nazionale sul lago di Piediluco, a Terni in Umbria, per il Memorial d’Aloja.

Nel Quattro senza Senior, l’atleta di punta della Canottieri Telimar, da poco tesserato anche per la Marina Militare, ha gareggiato con il doppio bronzo Olimpico Matteo Castaldo (Tokyo e Rio), Salvatore Monfrecola e Nunzio Di Colandrea (Fiamme Oro/Marina Militare). Per l’equipaggio Azzurro, quinta piazza nella gara di sabato e settimo piazzamento domenica.

Giliberti “Risultati eccellenti dai nostri atleti speciali”

Per il presidente Marcello Giliberti, “questi eccellenti risultati conquistati dai nostri atleti speciali della nostra sezione pararowing sono per noi motivo di grande orgoglio. Vanno a dare ancor maggiore forza al nostro intero programma sportivo agonistico che in questo week-end ci ha visto dominare anche nella pallanuoto in tutti i match giocati in piscina Olimpica, sia con la prima squadra di A1 che con le nostre squadre giovanili Under 18 ed Under 14. Alla base di tutto, il grande lavoro dei nostri staff, esempio di dedizione e serietà”.