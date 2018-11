“Mi è arrivata ora in ufficio una busta chiusa dalla Procura di Catania: sarò assolto o indagato? Dai che la apriamo insieme!”. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. Una apertura in diretta della busta dalla quale è emerso che la Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti proprio di Salvini per la vicenda della nave Diciotti.

“Sicuramente c’è un po’ di sinistra che sta gufando, che dice condannatelo, all’ergastolo, non Battisti, ma Salvini in galera e spera che dentro questa busta ci sia una bella inchiestona” aveva detto Salvini poco pria di aprire la busta. Dopo, però, torna all’attacco

“Quanto si è pagato per quest’inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?” si è chiesto il ministro dell’interno dopo aver aperto la busta “Sono innocente -ha aggiunto- potevo e dovevo bloccare gli immigrati”.

Poi il Vice Premier ha rivendicato i risultati nel contenimento dei flussi migratori “Siamo scesi dai 111 mila sbarchi dell’anno scorso ai 21 mila di quest’anno: un taglio secco di 90 mila sbarchi”.