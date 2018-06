“In merito alla vicenda che riguarda i fratelli Caputo, la ricostruzione giuridica operata da Tribunale del Riesame di Palermo estende i suoi effetti anche sull’eventuale posizione processuale dell’onorevole Alessandro Pagano. Come emerge infatti dalle motivazioni rese note oggi, se la condotta posta in essere non integra il reato deve escludersi la figura del concorrente quale “istigatore’”.

A dirlo è l’avvocato Nino Caleca difensore dell’On. Alessandro Pagano, coordinatore della Lega per la Sicilia occidentale e in questo suo ruolo chiamato in causa nell’inchiesta suio fratelli Caputo.

“Consolidatosi quanto sostenuto dal Tribunale di Palermo, quindi, l’archiviazione dell’eventuale posizione processuale dell’onorevole Pagano – aggiunge Caleca – sarebbe un atto necessariamente conseguente”.

“Fino ad oggi, comunque, – precisa infine – il mio assistito non ha avuto notificato alcun atto giudiziario. Come era stato già sin dall’inizio specificato”.