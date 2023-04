È stata aperta un’inchiesta sulla morte dell’ex sindaco di Balestrate, Paolo Valenti, deceduto lunedì mattina, in ospedale, al Policlinico di Palermo. La procura ha disposto l’autopsia. Valenti, che era stato sindaco di Balestrate alla fine degli anni ’90 e che aveva più volte ricoperto incarichi amministrativi, era stato ricoverato per un intervento chirurgico abbastanza semplice. Poi però, durante la degenza post-operatoria, sarebbero sorte delle complicanze, forse una infezione, che sarebbe stata fatale.

L’ex sindaco era cugino del padre dell’attuale sindaco di Balestrate, Vito Rizzo, con il quale era stato assessore nella giunta Palazzolo.

Impegnato nel sociale

L’uomo politico aveva 71 anni ed era anche impegnato nel sociale. Paolo Valenti era anche primo vice governatore del distretto Lions Sicilia. Molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno politico ma anche sociale e culturale. Il suo nome quindi sconfinava anche da Balestrate proprio per questa attività in prima linea tra le file dei Lions che lo portava in giro ovunque, anche al di fuori del territorio siciliano.

Le tappe di vita di Valenti

Classe 1951, Valenti era un dirigente di banca in pensione. Era stato sindaco di Balestrate, paese in cui risiedeva, a 37 anni. Aveva ricoperto l’incarico, su mandato del consiglio comunale, a cavalo tra il 1988 e il 1989. Poi era stato anche assessore, l’ultima volta quando era sindaco Tonino Palazzolo, attuale presidente del consiglio. In giunta era collega di Vito Rizzo, allora giovanissimo, che oggi è sindaco del paese marinaro.

Il recente viaggio in America

Era stato molto impegnato nel sociale nelle file dei Lions. All’interno dell’associazione il cui scopo è quello di fare del bene a livello sociale, ricopriva il ruolo prestigioso di primo vice Governatore del Distretto Lions Sicilia. Recentemente proprio con i Lions era stato protagonista a Chicago di un seminario riservato ai 750 primi vice governatori dei distretti di tutto il mondo. Per il distretto 108Yb Sicilia era presente proprio lui. Ebbe la possibilità di visitare l’area museale dedicata ai cimeli del fondatore dei Lions Melvin Jones e di conoscere la struttura organizzativa dell’organizzazione. Incontrò anche Tony Esposito, governatore della Florida, di origini italiane.

Il cordoglio

Muore un ex sindaco e attivista Lions che lascia un vuoto. “Ci lascia un vero amante di Balestrate e della sua storia” commenta il sindaco Vito Rizzo. “Il Governatore Maurizio Gibilaro e tutti i Lions siciliani – si legge in una nota Lions – si stringono alla moglie Rita, al figlio Vittorio e a tutta la famiglia. Lascia un profondo vuoto fra i Lions siciliani che lo hanno apprezzato e stimato per la sua simpatia e per l’impegno per il servizio sionistico”. Ad unirsi al cordoglio il presidente del consiglio Eddi Frezza e i governatori del multidistretto 108 Italy: “Con profondo dolore apprendiamo della improvvisa scomparsa di Paolo Valenti, primo vice governatore del distretto Lions Sicilia. Esprimiamo, a nome di tutti i Lions italiani, le più sentite condoglianze ai familiari”.

L’addio ad un altro sindaco nel Trapanese

Di recente un altro lutto nel mondo della politica siciliana. Lo scorso 14 aprile è morto Giuseppe Lombardino, 60 anni, sindaco di Santa Ninfa. Da alcuni anni era malato. Martedì scorso Lombardino ricoverato all’ospedale di Castelvetrano, alcune settimane prima aveva annunciato la sua ricandidatura alle prossime amministrative di maggio.