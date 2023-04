AVEVA 60 ANNI

E’ morto stamattina Giuseppe Lombardino, 60 anni, sindaco di Santa Ninfa, nel Trapanese. Da alcuni anni era malato. Martedì scorso Lombardino era stato ricoverato all’ospedale di Castelvetrano. Alcune settimane fa Lombardino aveva annunciato la sua ricandidatura alle prossime amministrative di maggio.

Per dieci anni sindaco

Giuseppe Lombardino ad inizio aprile aveva annunciato la volontà di concorrere per il terzo mandato consecutivo, la legge lo consente nei piccoli comuni.

“Cari cittadini – il messaggio di Lombardino – con la lista «Insieme per Santa Ninfa» abbiamo deciso di riproporci per altri cinque anni alla guida della città. Una scelta che è frutto della volontà di dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi (testimoniato peraltro dalla presenza di consiglieri e assessori che hanno condiviso l’esperienza degli ultimi dieci anni), ma allo stesso tempo il segno di un rinnovamento per la presenza di tanti candidati giovani che si cimentano per la prima volta con la partita elettorale.

Nella lista confluiscono forze politiche e gruppi civici molto vari, tutti animati dalla volontà di offrire una chiara proposta di buongoverno, innestando nell’opera fin qui svolta, nuove culture, nuove idee e nuovi progetti, come dimostra la presenza di candidati che provengono da esperienze diverse. A tutti loro va il mio ringraziamento: per avere mostrato fiducia nella mia persona e per il coraggio che mettono in questa sfida elettorale. Nelle prossime settimane saranno ufficialmente presentati sia la lista al completo che il programma politico-amministrativo.

L’appoggio delle forze politiche

“Le forze politiche e i gruppi della maggioranza che in questi ultimi cinque anni hanno condiviso l’esperienza amministrativa della Giunta Lombardino, alla luce dei risultati fin qui conseguiti circa la realizzazione del programma elettorale e nella prospettiva di portare a compimento alcuni progetti già avviati, dopo un ampio e costruttivo confronto al proprio interno, hanno deciso di sostenere, alle prossime elezioni comunali della primavera 2023, la ricandidatura del sindaco uscente Giuseppe Lombardino.

La coalizione che si presenterà alle elezioni amministrative di primavera lavorerà quindi fin da ora per costruire una lista che sia espressione viva delle diverse sensibilità politiche che la compongono, da offrire poi al vaglio dei cittadini-elettori.” Assessori e consiglieri comunali rappresentanti delle forze politiche appartenenti alla lista civica «Insieme per Santa Ninfa».

