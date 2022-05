C’è una nuova dimissione dopo le indagini dei carabinieri sul Comune di Trabia. Dopo il sindaco Leonardo Ortolano, che ha ricevuto nei giorni scorsi un provvedimento di prosecuzione indagine e il vicesindaco Giuseppe Campagna, imprenditore, sono arrivate anche le dimissioni del presidente del consiglio comunale Salvatore Vallelunga.

Il sindaco aveva annunciato le dimissioni tramite il suo avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, in una nota “per essere a conoscenza di una inchiesta in corso, nei suoi confronti, da parte della procura termitana”.

Il vicesindaco imprenditore, proprietario di un istituto di vigilanza, si è dimesso per motivi di salute. “Rassegno le dimissioni da vice sindaco per motivi di salute – dice Campagna- Non ho altro da aggiungere. Le mie dimissioni sono, solo, per questioni di salute. Già da tempo non sto bene”.

Nei giorni scorsi, nonostante l’inchiesta giudiziaria, il presidente del consiglio aveva manifestato la sua fiducia nella magistratura e la volontà di non dimettersi. Oggi è arrivata la notizia delle sue dimissioni e pare anche di qualche consigliere comunale.

Al momento sull’inchiesta che ha portato al terremoto politico a Trabia si sa molto poco. A vario titolo verrebbero contestati i reati di abuso d’ufficio e turbativa d’asta.