A causa di uno scontro frontale ed un successivo tamponamento che ha coinvolto quattro vetture, è chiusa la SS 113 Settentrionale Sicula, ad Alcamo, al km 323,100. Nell’impatto, un’auto si è ribaltata. Il traffico viene deviato al momento sulla viabilità locale.

La tragedia della 187

Carini è sconvolta per la morte di Tommaso Di Giacomo, il ragazzo di 22 anni morto in un incidente stradale sulla statale 187, all’altezza dello svincolo che porta a Buseto Palizzolo. Tommy, com’era conosciuto in paese, è morto schiantandosi con la sua Peugeot 3008 contro un muretto. L’impatto si è verificato attorno alle 12.30 di ieri vicino ad un distributore di benzina.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot condotta dal giovane è andata a finire contro un muretto, dopo l’impatto con una Fiat Panda che si stava immettendo sulla statale proveniente da una via laterale. L’impatto è stato fatale ed il giovane è morto. I soccorritori, allertati immediatamente non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche carabinieri e vigili del fuoco. Si indaga sull’accaduto.

I messaggi di cordoglio

La notizia ha fatto il giro dei social, e gli amici sconvolti e addolorati hanno postato decine di messaggi per ricordare il 22enne: “Un bravissimo ragazzo, sono senza parole”, scrive Tommaso su Facebook; “Sono sconvolta, non ho parole”, dice Simona; “Un’altra vita spezzata troppo presto”, il messaggio di Angela; “Tommy, che la terra ti sa lieve”, commenta Erika. Tommaso Di Giacomo era nato a Palermo, aveva frequentato l’istituto tecnico commerciale Vilfredo Pareto, nel capoluogo siciliano, per poi trasferirsi a Carini. La salma in questo momento si trova nel cimitero di Buseto Palizzolo, in attesa di essere riportata a casa.

Il mortale nel Ragusano

Pochi giorni fa un ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane. Sulla strada provinciale 17, la Vittoria-Scoglitti, si è verificato uno scontro tra due Fiat Panda. Ha perso la vita una giovane mamma residente ad Acate. A causa del violento impatto per la donna di 47 anni non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente è rimasta ferita la donna alla guida dell’altra auto, di 44 anni, che è stata ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria e dimessa dopo poche ore.

