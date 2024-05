la vittima è un 32enne di gela

E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Statale 114, tra Siracusa e Catania, nel territorio di Augusta.

Auto si ribalta, un gelese deceduto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, le vittime era a bordo di una macchina, quando, per cause da accertare, il veicolo si è ribaltato e per il conducente, un 32enne di Gela, non c’è stato nulla da fare.

Ferito in ospedale

E’ stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa l’amico che era nella stessa macchina: è probabile che possano essere degli operai della zona industriale e che stessero per tornare a casa ma questo lo stabiliranno gli inquirenti non appena saranno conclusi gli accertamenti.

Incidente a Gela, due morti

E’ un sabato nerissimo per Gela visto che in mattinata, sulla strada della zona industriale, si è verificato un incidente in cui ha perso la vita Domenico Lorefice, 61 anni, presidente di Sicindustria Caltanissetta.

Chi era Lorefice

Lorefice era amministratore delegato della Lorefice & Ponzio, azienda con sede a Gela che, da oltre cinquant’anni, opera nell’ambito delle problematiche connesse all’inquinamento marino da idrocarburi, approntando un sistema organizzato di servizi per l’antinquinamento e il disinquinamento delle acque portuali e costiere.

La seconda vittima

La seconda vittima è Kevin Provinzano, un operaio di 22 anni che lavorava in una società metalmeccanica di Gela, la Ergo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre una delle due persone rimasta bloccata all’interno delle lamiere. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine.

La tragedia annunciata

Una tragedia annunciata. Prima o poi doveva “scapparci il morto”. Tutta la città è in quelle condizioni. C’è sgomento ma nessuna sorpresa a Palermo per la tragedia della circonvallazione costata la vita a Samuele Fuschi, 38 anni e padre di quattro figli. Adesso si è aperta la caccia alle responsabilità non solo di quella buca ma anche delle condizioni della città. Una tragedia che potrebbe replicarsi in qualsiasi momento e ion qualsiasi altra strada. Una tragedia preannunciata da centinaia di infortuni.