Rocambolesco incidente a catena in via Regione Siciliana, nella corsia in direzione Catania. Una donna è rimasta ferita tre automobilisti risultano contusi.

Tre i mezzi coinvolti nello scontro: una Peugeot grigia, una Panda Bianca e una Dacia Duster di colore grigio scuro.

Ad avere la peggio proprio la donna che è stata soccorsa da una ambulanza del 118 e trasportata all’Ospedale Civico di Palermo. Le condizioni non sono gravi anche se sono in corso accertamenti clinici

le indagini sull’incidente sono affidate alla Polizia Municipale

Si tratta dell’ennesimo incidente di questi giorni. In viale Regione siciliana un’auto si era addirittura ribaltata nei giorni scorsi mentre hanno avuto esiti drammatici altri scontri avvenuti in Sicilia; l’ultimo in ordine di tempo l’investimento mortale di un pedone in via Castellana