Gravissimo incidente a Termini Imerese. Un ragazzo di 16 anni si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del Civico Sono gravi le condizioni di un sedicenne (A. M. le iniziali) che ieri sera è stato soccorso in seguito a un incidente avvenuto in via Enrico Fermi, a Termini. Altri due i giovani ricoverati, di 17 e 18 anni (E. S. e A. T.), portati con l’ambulanza al Cimino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22. I due mezzi viaggiavano in direzioni opposte quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto il violento impatto in cui sono andati distrutti entrambi gli scooter. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle ambulanze.

Dopo le manovre di primo soccorso prestate nel luogo dell’incidente, i sanitari hanno portato il sedicenne al Civico dove i medici gli hanno riscontrato diverse fratture e lesioni, la più preoccupante quella a livello cerebrale. Meno gravi le condizioni degli altri due, ricoverati uno in codice arancione e l’altro in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e del Raggruppamento di Termini Imerese che, oltre a sequestrare entrambi i mezzi, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Al vaglio i racconti di alcuni testimoni e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona.