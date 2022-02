coinvolti tre mezzi

Traffico bloccato oggi pomeriggio sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Casteldaccia e Bagheria, per la presenza di un mezzo pesante ribaltato al km 7,500 che occlude l’intera sede stradale.

Obbligatoria l’uscita a Casteldaccia

È in arrivo sul posto un veicolo idoneo alla rimozione del mezzo pesante ma, a causa della complessità delle operazioni, è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Casteldaccia.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale che ha portato il camion a ribaltarsi in autostrada. Probabilmente un sorpasso azzardato, l’alta velocità, la mancanza della distanza di sicurezza o una distrazione, le possibili cause del sinistro.

Sul posto, oltre al personale Anas anche le forze dell’ordine che dovranno indagare sul fatto.

I feriti

In base alle prime indiscrezioni, l’autista del tir sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo ribaltato. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre auto. L’autostrada è chiusa.

L’autista è stato liberato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari. Le condizioni dell’autotrasportatore sono gravi. Una donna in stato di gravidanza è stata soccorsa dai sanitari e portata in ospedale.