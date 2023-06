Sul posto la polizia municipale

Paura in lungomare Cristoforo Colombo, nei pressi della borgata marinara dell’Addaura, a Palermo. Intorno alle 9.30 un auto, una Fiat Panda di colore azzurro, ha impattato contro le barriere che delimitano il passaggio pedonale. A bordo vi erano due persone: la conducente, una donna di 52 anni, e lo zio di 84 anni. Entrambi i passeggeri sono rimasti feriti nello scontro. Non ci sono altre auto coinvolte nell’incidente.

Sul posto la polizia municipale, rallentamenti al traffico

Sul posto vi è il personale della polizia municipale, che ha da poco effettuato i rilievi e sta regolando il transito dei mezzi, in un tratto difficile viste le dimensioni della sede stradale. Si registrano code e disagi in zona.

In seguito all’impatto, l’auto ha subito danni ingenti. Sono evidenti inoltre, su entrambe le fiancate, i segni dello scontro con i cordoli che delimitano la zona destinata ai pedoni. Come sopra ricordato, nell’impatto sono rimasti feriti entrambi i passeggeri. Rapidi i soccorsi, allertati da alcuni residenti della zona. Sul posto è prontamente arrivato il personale del 118, che ha trasportato le due persone all’ospedale di Villa Sofia. Si apprende in particolare che la donna avrebbe riportato una frattura ad un braccio. Non sono ancora note invece le condizioni del passeggero, per il quale si attendono ulteriori accertamenti.

(Seguiranno aggiornamenti)