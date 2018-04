I rilievi della polizia municipale

Incidente stradale a Mondello dove è rimasto coinvolto il magistrato Giuseppe Ayala travolto da un’auto alla Favorita.

L’ex magistrato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Villa Sofia. I medici avrebbero riscontrato la frattura del femore.

Giuseppe Ayala, proveniente dall’ingresso di piazza Leoni, stava percorrendo sulla sua moto Yamaha 500 la strada che immette sul viale Diana in direzione Mondello, quando improvvisamente è stato investito da una vettura che procedeva controsenso.

Alla guida della vettura, una vecchia Fiat Punto, un anziano di San Cipirello.

Sul posto le pattuglie della polizia municipale, si attendono notizie dal pronto soccorso di Villa Sofia.

Ayala è entrato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso ma è pienamente cosciente. Ha riportato trauma agli arti inferiori con una profonda escoriazioni alla gamba sinistra e probabile frattura di femore sta ora facendo una Tac total body per conferma ed escludere altri danni.

Non ha alcun trauma cranico né toracico addominale aveva il casco andava in direzione Mondello su viale Diana in Favorita e alla prima curva si è trovato davanti un auto in controsenso che lo ha preso in pieno.