E’ ricoverato all’ospedale di Villa Sofia a Palermo con la prognosi riservata un palermitano di 50 anni che con la sua moto si è scontrato con un’auto nella statale 113 nella zona di Cinisi (Pa).

L’uomo a bordo di una Harley Davidson si è scontrato per cause da accertare una Jeep. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Incidente in via Giafar a Palermo

Violento incidente stradale sul ponte Giafar, viadotto che si trova all’interno del quartiere Brancaccio di Palermo. L’episodio è avvenuto in piena notte. Nell’impatto, sono state coinvolte due auto. Una Lancia Y guidata da un giovane di 25 anni e una Fiat 500 condotta da un ragazzo di 24 anni. In seguito allo scontro, si sono registrati quattro feriti.

Strada chiusa per diverse ore, traffico in tilt

I ragazzi, tutti di età inferiore ai 25 anni, hanno ricevuto le prime cure dal personale del 118 e sono stati successivamente trasportati in ospedale. Tre sono stati dirottati al pronto soccorso dell’ospedale Civico, mentre uno ha ricevuto l’assistenza del caso al Policlinico. Per fortuna, non ci sarebbero feriti gravi. Su tutti e quattro i giovani sono stati eseguiti gli accertamenti del caso e l’alcol-test. Sul posto si è registrata la presenza del personale di soccorso stradale e gli uomini della polizia municipale, i quali hanno eseguito i rilievi del caso. Al fine di permettere i controlli per ricostruire la dinamica, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, per poi essere riaperta soltanto intorno a mezzogiorno. Fatto che ha causato diversi incolonnamenti in zona, con code di auto su tutto l’asse della II Circoscrizione.