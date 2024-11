Incidente stradale nell’autostrada Palermo Catania in direzione del capoluogo etneo all’altezza dell’agglomerato industriale di Termini Imerese.

Nello scontro tra due vetture una ha capottato. Sono rimasti coinvolti quattro automobilisti tre delle quali trasportate in ospedale dai sanitari del 118.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai dell’Anas per mettere in sicurezza le vetture e della carreggiata dove è avvenuto lo scontro. I rilievi per stabilire le responsabilità sono condotti dagli agenti della polizia stradale.

Per il fine settimana proseguono i disagi sulla Palermo Catania per i cantiere

Proseguono i lavori sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” nel tratto che va da Palermo a Termini Imerese.

All’interno della Gallerie Artificiale, al km 23,000, è in corso il risanamento corticale delle parti d’opera costituenti la galleria. Si prevede l’ultimazione dei lavori per la fine dell’anno in corso.

Entro la fine di novembre verranno avviate le attività di installazione delle barriere di sicurezza fra Bagheria e Villabate, tra il km 6,500 ed il km 1,000. L’intervento prevede l’ammodernamento delle barriere di sicurezza lungo la carreggiata in direzione Palermo.

Sui viadotti Cubo e Perriera, siti tra il km 9,450 ed il km 10,000, l’intervento prevede l’ammodernamento delle barriere di sicurezza di entrambi i viadotti: sia lungo la carreggiata in direzione Catania, attività già in corso di esecuzione, sia lungo la carreggiata in direzione Palermo, attività che saranno avviate in data 11 novembre 2024.

In merito all’avvio dei lavori in direzione Palermo che avverrà, come stabilito, lunedì prossimo: vigerà la parzializzazione della carreggiata in direzione del capoluogo siciliano, mediante la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia. Su questa tratta autostradale sarà consentito un limite massimo di velocità di 60 chilometri orari e sarà vietato il sorpasso dei mezzi.

Ci saranno, altresì, alcune limitazioni esclusivamente notturne e non in giorni festivi e prefestivi, che non arrecheranno alcun disagio all’utenza.

Dall’11 al 22 novembre, dal km 11,600 al km 11,800 della “Palermo-Catania”, nella fascia oraria dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, esclusi i giorni festivi e prefestivi, vigerà la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza, di marcia o di sorpasso. Inoltre, nell’ambito delle aree di cantiere il limite di velocità sarà di 60 chilometri orari con divieto di sorpasso fra i veicoli. Ciò si rende necessario per lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale e smontaggio del portale posto al km 11,700.

Sempre dall’11 al 22 novembre, dal km 0 al km 0,200 e dal km 4,350 al km 4,550, dell’Autostrada A19 Dir “Diramazione per via Giafar”, nella fascia oraria dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, esclusi i giorni festivi e prefestivi, vigerà la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza, di marcia o di sorpasso. Inoltre, sempre nell’ambito delle aree di cantiere, il limite di velocità sarà di 60 chilometri orari con divieto di sorpasso fra i veicoli. Anche in questo caso i lavori interesseranno la manutenzione straordinaria della segnaletica verticale e lo smontaggio dei portali posti al km 0,100 e al km 4,450 nella carreggiata in direzione Catania.

Questi interventi si inseriscono nell’ambito del più ampio piano di ammodernamento e di messa in sicurezza della A19 “Palermo-Catania” avviato da Anas di concerto con il commissario straordinario per la A19, Renato Schifani. Durante i lavori si farà in modo di limitare al massimo i disagi, alternando opportunamente l’apertura e la chiusura dei cantieri.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.