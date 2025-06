Tragedia sfiorata in via Nicolò Azoti, nel quartiere di Bonagia. Una lancia Ypsilon con a bordo alcuni giovani non avrebbe rispettato la precedenza nei confronti di autobus Amat provocando un incidente: nessuno tra i passeggeri del bus e tra gli occupanti dell’auto avrebbe riportato ferite.

L’episodio si è verificato ieri, 24 giugno, intorno alle 18 nei pressi del Ponte di Bonagia. Entrambi i veicoli hanno subito gravi danni e, nonostante l’autista del mezzo abbia cercato di evitare la collisione, l’impatto è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e gestire il traffico che ha subito rallentamenti.







Altri incidenti recenti in città

Ad inizio mese un altro incidente ha coinvolto un autobus Amat: l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un albero per poi impattare violentemente contro un palo di cemento.

A bordo dell’autobus vi erano alcune persone, tra cui il conducente. Due di loro sono rimasti feriti e sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico per le cure del caso: le loro condizioni non sarebbero gravi ma sono sotto osservazione.

L’urto è stato molto forte e ha causato ingenti danni al mezzo, rimasto inclinato su un lato, tanto da rendere necessario l’intervento di una gru dei vigili del fuoco per rimuoverlo e liberare la carreggiata. Il traffico nella zona è rimasto interrotto per diverse ore, fino al completo ripristino della viabilità.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non si escludono ipotesi: si sta valutando la possibilità di un guasto tecnico così come quella di un eventuale malore da parte dell’autista.

Lo bloccano e lo pestano sull’autobus: autista aggredito a piazza Giulio Cesare

Pochi giorni fa un episodio di violenza ai danni di un autista Amat: l’episodio si è consumato intorno alle 20 del 22 giugno, i due malviventi pretendevano di scendere fuori fermata nei pressi di piazza Giulio Cesare.

Il pestaggio

Secondo quanto riportato da un testimone, i due uomini non essendo stati accontentati rispetto alla loro richiesta hanno reagito con aggressività. Uno dei due lo avrebbe bloccato, mentre l’altro lo colpiva ripetutamente. L’intervento tempestivo della polizia ha evitato il peggio, ma all’arrivo degli agenti gli aggressori si erano già dati alla fuga.

Il conducente Amat è stato trasportato in ospedale: l’uomo ha riportato diverse contusioni, lividi ed escoriazioni. Le sue condizioni non sono gravi ma dovrà osservare alcuni giorni di prognosi.

Sono attualmente in corso le indagini per identificare i due protagonisti. La polizia ha richiesto le immagini delle telecamere di video sorveglianza installate sul mezzo che potrebbero aiutare a identificare i responsabili.