Ferito uno dei conducenti

Tamponamento a catena in via Cau Lussorio, arteria stradale posta nei pressi di via Ernesto Basile, a Palermo. Questo pomeriggio, intorno alle 15.30, il conducente di una Lancia Y ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi su alcune auto parcheggiate nei pressi del civico 5. Sul mezzo sono esplosi gli airbag di sicurezza, insieme ad alcuni vetri. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Policlinico, dove sta ricevendo le cura del caso. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, il conducente aveva riportato dei danni ad una gamba.

Coinvolte sei auto

L’incidente ha visto coinvolte ben sei auto. Secondo quanto riferiscono alcuni residenti, l’auto ha impattato tre auto parcheggiate. Una di queste, ha coinvolto a sua volta un mezzo in doppia fila che, in seguito all’impatto, è finito sulla corsia opposta, scontrandosi con una sesta vettura. Tutti i mezzi coinvolti presentano diversi danni. Sul posto presente il personale delle forze dell’ordine che sta cercando di ricostruire l’accaduto.