Un incidente si è verificato oggi pomeriggio attorno alle 17 in corso Calatafimi, all’altezza dell’ospedale militare, poco prima dell’incrocio con viale Regione Siciliana. Un’auto (si tratta di una Volkswagen) guidata da un ragazzo si è ribaltata mentre procedeva in direzione di piazza Indipendenza.







La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione il giovane che era al volante avrebbe urtato un’auto che procedeva nella direzione opposta, probabilmente nel tentativo di evitare l’impatto con uno scooter che lo stava sorpassando da destra. A bordo dell’auto oltre al ragazzo c’era anche una donna, che è stata portata in ospedale in ambulanza per degli accertamenti. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazioni.

Traffico in tilt

Nella zona, nel giro di pochi minuti, il traffico è andato in tilt. Sul posto oltre a i sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale che dovranno condurre i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tragedia sfiorata a San Lorenzo

Tragedia sfiorata in via San Lorenzo a Palermo dove un automobilista avrebbe perso il controllo della propria vettura per uscire di strada, sfondare una cancella e finire a testa in giù nel parcheggio del supermercato dell’Eurospin. L’incidente si è verificato un paio di giorni fa. I vigili del fuoco, soccorritori del 118 e polizia municipale sono intervenuti per dare aiuto e portare in ospedale un uomo di 48 anni, C.L.C., che era precipitato con la sua auto da diversi metri d’altezza.

Da quanto verificato finora non ci sarebbero altre auto coinvolte. L’infortunistica, dunque, ha richiesto ai medici che hanno in cura l’uomo di sottoporlo ai test di alcol e droga.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne si trovava al volante di una Lancia Y e stava attraversando via San Lorenzo, da Cardillo in direzione di viale Strasburgo. Arrivato all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Spadolini, regolato da semaforo, l’automobilista avrebbe iniziato a zigzagare finendo contro la cancellata che separa la carreggiata dal parcheggio dell’Eurospin, che si trova diversi metri al di sotto del livello stradale.

Il 48enne non avrebbe avuto gravi conseguenze

Dopo l’intervento di alcuni passanti sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno rimosso l’auto poi affidata a un carro attrezzi. Il 48enne è stato quindi portato al pronto soccorso del Cervello dov’è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Nonostante il violento impatto e il “volo”, fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze.