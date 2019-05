Incidente in corso Calatafimi a Palermo questa mattina. Uno scooter è finito contro un’auto per causa da accertare.

L’incidente ha provocato un ferito grave che è stato portato in ospedale al Civico dai sanitari del 118.

Il traffico nella zona è rimasto paralizzato. Una giornata davvero difficile per gli automobilisti palermitani iniziata questa mattina con le lunghissime code in viale Regione Siciliana per un tir finito in mezzo alla carreggiata in direzione Trapani.