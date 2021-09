traffico in tilt

Incidente stradale nel primo pomeriggio in Corso dei Mille, a Palermo. Per cause ancora in via di accertamento, il conducente di una Fiat Panda grigia ha perso il controllo del mezzo, che si è cappottato, finendo al centro della strada. Sul posto una volante della polizia municipale per i primi rilievi del caso. Nel sinistro non dovrebbero essere coinvolte altre vetture e pare che non ci siano feriti.

Il traffico è rallentato nella zona tra la Stazione Centrale e via Lincoln con auto incolonnate nella strada. Dei birilli delimitano la zona dei rilievi dell’infortunistica stradale. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 per verificare le condizioni dell’autista della vettura.

++ (In aggiornamento) ++