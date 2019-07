Scontro fra un’auto ed un mezzo pesante in piazza Leoni al semaforo che regola il traffico in entrata ed in uscita dalla Favorita.

Per cause in via di accertamento ma legate al mancato rispetto del segnale rosso da parte di uno dei mezzi, si è verificato il sinistro. Ad avere la peggio, naturalmente, l’autovettura.

Nell’incidente sono rimaste ferite in maniera non grave due persone fra cui il conducente proprio dell’auto.

I mezzi sono rimasti per traverso sulla strada che risulta bloccata proprio nel punto più stretto per la presenza degli saprtitraffico. il traffico in zona è letteralmente impazzito