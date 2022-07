In quattro su una moto in via Bergamo scappano lasciando il mezzo in strada

Una vettura questa mattina si è ribaltata davanti al carcere Ucciardone a Palermo. L’incidente fra via Francesco Crispi e il molo Santa Lucia. L’auto è uscita fuori strada ribaltandosi su un fianco e abbattendo alcuni paletti che delimitano la carreggiata. Gli occupanti dell’auto grigia non appena si sono ripresi dallo scontro sono fuggiti via abbandonando lì la vettura.

I due sono stati soccorsi dai passanti. I primi ad arrivare sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia di Stato. Sono in corso le indagini da parte della sezione infortunistica della polizia municipale.

In quattro su uno scooter in via Bergamo scappano lasciandolo per terra

Alcuni giorni fa in via Bergamo un motociclista che stava per essere fermato dalla polizia ha gettato la moto per terra ed è fuggito lasciando lo scooter a terra. Su quella moto viaggiavano quattro persone, un adulto e tre ragazzi.

Non appena hanno visto la volante della polizia uno alla volta è sceso dalla moto e sono spariti per le vie limitrofe. Alla fine chi era alla guida ha fermato la corsa e ha lanciato lo scooter contro le vetture parcheggiate fuggendo via.