Violento incidente la scorsa notte in via Montepellegrino, a Palermo, dove due auto, entrambe Nissan Micra, sono rimaste coinvolte in uno scontro.

L’impatto è stato particolarmente violento: una delle vetture, dopo lo scontro, si è ribaltata finendo cappottata sull’asfalto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno soccorso tre persone rimaste ferite. I feriti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del mercato ortofrutticolo in direzione Fiera del Mediterraneo per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della sezione Infortunistica della Polizia Municipale.

Gli agenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.