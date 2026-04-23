Un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Vincenzo Mortillaro e via Antonio Marinuzzi, nel quartiere Oreto, è degenerato in un episodio di violenza tra i conducenti. Lo scontro ha coinvolto una MG Zs, con a bordo una famiglia di turisti californiani composta da un uomo di 33 anni, la moglie e il figlio di pochi mesi, e una Volkswagen Up guidata da un trentenne palermitano.

Secondo i primi rilievi, la collisione sarebbe stata causata dal mancato rispetto della segnaletica stradale da parte di uno dei due veicoli. Sebbene l’impatto non abbia causato lesioni gravi ai passeggeri, tra i due automobilisti è nato un alterco.

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, la situazione è rapidamente precipitata quando il conducente della Volkswagen avrebbe iniziato a colpire con i pugni il cofano dell’altra vettura, assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti del turista. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale della questura e del personale sanitario del 118.

Gli agenti di polizia hanno provveduto a identificare i soggetti coinvolti e a riportare la calma, invitando le parti a sporgere formale denuncia per quanto accaduto. Il trentenne palermitano è stato successivamente trasportato all’ospedale Civico per accertamenti medici, dai quali è stato dimesso poco dopo. Sono in corso le verifiche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le responsabilità individuali in merito alla successiva aggressione.